TFF Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporlarını yayınlandı

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce bugün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları yayınlandı.

Fenerbahçe – Galatasaray derbisi sırasında yaşanan olaylar ve derbi sonrası yapılan açıklamaların ardından her iki kulüpten de bazı isimler PFDK'ya sevk edildi.

FENERBAHÇE Kulübü'nün "çirkin ve kötü tezahüratı”, "saha olayları” ve "talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verilen raporda ayrıca, Fenerbahçe Kulübü İdarecisi Ali Bozan ile Mert Hakan Yandaş PFDK'ya sevk edilen isimler oldu.

Galatasaray Kulübü'nün de aynı maçtaki "çirkin ve kötü tezahüratı” ve "saha olayları” nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği raporda, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve antrenör Serhat Doğan'ın da sevkine karar verildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın kulüp resmi sosyal medya hesabından 26.11.2025 tarihinde yayınlanan açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilmesi de dikkat çeken sevkler arasında yer aldı.

İlgili sevklerin ayrıntıları ise şöyle:"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 01.12.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, 2025-2026 Sezonu TFF Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/7 ve 10/6 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi ALİ BOZAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MERT HAKAN YANDAŞ'ın aynı müsabakadaki "hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 01.12.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi METİN ÖZTÜRK'ün müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü SERHAT DOĞAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 26.11.2025 tarihinde yayınlanan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı SERDAL ADALI'nın Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 26.11.2025 tarihinde yayınlanan açıklamalarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

Kaynak: DHA

