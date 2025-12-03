Konyalı Hatice Arnavutluk’ta kürsüde

Arnavutluk’un Durres şehrinde devam eden Balkan Halter Şampiyonası’nda yer alan Konyalı Hatice Karagöz, güzel bir performans sergileyerek 3 altın madalya kazandı.
Arnavutluk, Türkiye, Sırbistan, Romanya, Kosova, Bulgaristan, Yunanistan ve Bosna Hersek'ten toplam 69 sporcunun katıldığı organizasyonda, kadınlar 63 kilo kategorisinde yarışan Karagöz; koparmada 85 kilo, silkmede 108 kilo olmak üzere toplam 193 kiloluk derecesiyle zirveye çıktı.
Konyalı sporcunun milli formayla elde ettiği bu başarı, memleketi Karapınar'da büyük coşku yaşattı. İlçe halkı ve spor camiası, genç sporcuya destek mesajları göndererek başarılarının devamını diledi.
"Çok mutluyum”
Konyalı Hatice Karagöz, elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Arnavutluk'tan görüntülü bir mesaj yayınlayan Karagöz, "İstiklal marşımızı Arnavutluk'ta okuttum. Bunun için çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.
