SPOR Haberleri

Konyaspor basın sözcüsü Cengiz Yönet duyurdu: Bir süredir istişare halindeyiz

Hasan Yıldırım
Muhabir
Konyaspor basın sözcüsü Cengiz Yönet duyurdu: Bir süredir istişare halindeyiz

Konyaspor'da geçmiş dönemde  emekleri ve hizmetleri bulunan, Konya'yı seven ve Konya camiası tarafından sevilen eski futbolcularımızdan Sayın Tayfun Türkmen ile  bir süredir istişare halindeyiz.

Amaç, Kulüp Kültürünü Aktif Rollerle Güçlendirmek

Kulübümüzün yapısına, hedeflerine ve geleceğine nasıl katkı sağlayabileceği konusunda karşılıklı değerlendirmeler yapıyoruz. Amacımız; hem Konyaspor kültürünü çok iyi bilen, hem de yeşil-beyazlı forma için yıllarca mücadele etmiş değerli isimlerin kulüp içinde daha aktif rol almasını sağlamak ve bu tecrübeyi camiamızın yararına kullanmaktır. 

Bu süreç nihayete erdiğinde, kulübümüze güç katacağına inandığımız bu iş birliğini kamuoyu ile paylaşacağız.

(Hasan Yıldırım)

