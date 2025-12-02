Anadolu Kartalı gruplara kaldı! 4-1

Konyaspor, Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Muşspor’un konuğu oldu. Anadolu Kartalı kritik maçı 4-1 kazanarak adını grup aşamalarına yazdırdı. Yeşil-beyazlıların golleri Enis Bardhi, Josip Calusic ve Melih Bostan’dan (2) geldi. Muş ekibinin tek golünü ise Ersel Aslıyüksek kaydetti

Konyaspor, Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasını TFF 2. Lig kırmızı Grup ekiplerinden Muşspor'un konuğu oldu. Anadolu Kartalı deplasmanda oynanan müsabakayı 4-1 gibi net bir skorla kazanarak adını grup aşamalarına yazdırdı.

Goller peş peşe geldi

Anadolu Kartalı golleri peş peşe buldu. Yeşil beyazlı takım 38. dakikada Melih Bostan asistine Enis Bardhi ile 1-0 öne geçerken, 51. dakikada bu kez Enis Bardhi'nin ortasında Josip Calusic skoru 2-0'a getirdi. 52. dakikada yine Enis Bardhi'nin ortasında Melih Bostan sahne alırken; müsabakanın skorunu 3-0'a getirdi. 89. dakikada Stadley'in asistinde Ersel Aslıyüksek Muş ekibinin tek golünü kaydederken; 90+2. dakikada İsmail Esat Buga'nın asistinde Melih Bostan maçın 4-1'lik skorunu atadı.

41 kere Maşallah!

Konyaspor'un orta saha oyun üzerinden Jinho Jo, tüm dikkatleri üzerine çekti. Son haftalarda sadece Konya değil Türkiye gündemine oturan Güney Koreli futbolcu, Muş maçında attığı ara paslarıyla sadece defansif değil ofansif anlamda da ciddi derecede etkili olduğunu gözler önüne serdi.

Rotasyonlu kadro

Anadolu Kartalı Konyaspor, Muşspor sınavına rotasyonu bir kadroyla çıktı. Yeşil-beyazlıların kalesinde Deniz Ertaş, savunma 4'lüsünde Yhoan Andzouna, Muzaffer Utku Eriş, Josip Calusic ve Yasir Subaşı ikili ön liberoda Jinho Jo ve Morten Bjorlo, 3'lü orta alanda Tunahan Taşcı, Pedrinho ve Kaan Akyazı, ileri uçta ise Melih Bostan görev aldı. 21. dakikada Enis Bardhi, 57'de İsmail Esat Buga, Guilherme Sitya ve Mücahit İbrahimoğlu oyuna dahil olurken; 72. dakikada ise Marius Stafanescu oyuna giren son oyuncu oldu.

(Hasan Yıldırım)