Kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Tüketici fiyatları bazında kasımda en yüksek fiyat artışı evcil hayvanlarla ilgili ürünlerde gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün taze sebzeler (patates hariç) olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, evcil hayvanlarla ilgili ürünlerdeki fiyat artışını 14,27 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı ve 12,79 ile paket turlar izledi.
Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 6,9 ile patates, yüzde 6,59 ile margarin, yüzde 6,01 ile diğer sağlık ürünleri (hasta bezi gibi) ve yüzde 5,89 ile tereyağı yer aldı.
En çok taze sebzeler ucuzladı
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 9,52 ile taze sebzelerde (patates hariç) gerçekleşti. Bunu yüzde 8,64 ile tavuk eti, yüzde 8,38 ile yumurta, yüzde 7,07 ile taze balık, yüzde 5,2 ile otel, pansiyon gibi yerlerde konaklama hizmetleri takip etti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”