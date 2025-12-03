Kulu’da “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’’ etkinliği
Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” kapsamında Kulu Özel Eğitim Uygulama Okulu (1., 2. ve 3. Kademe) öğrencileriyle bir araya geldi.
Ziyaret programı çerçevesinde ilk olarak öğretmenler ve özel birey öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisi gezildi. Öğrencilerin emekleriyle ortaya çıkan çalışmalar, Kaymakam Canpolat ve protokol tarafından büyük bir ilgiyle incelendi.
Ardından Öğretmenler tarafından Hacivat ve Karagöz gösterisi sergilenerek, ilçe Gençlik Merkezi gönüllü gençlerinden oluşan Müzik Grubu sahne alarak keyifli bir dinleti sunuldu. Program boyunca özel bireylerin mutluluğu ve heyecanı görülmeye değerdi.
Kaymakam Canpolat, anlamlı günde düzenlenen etkinlikte emeği geçen öğretmenlere, özel bireylere ve tüm çocuklara teşekkür etti.
Etkinliğe, Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Jandarma Komutanı Metehan Osman Hasdemir, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Genç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, Gençlik ve Spor Müdürü Barış Serhat Tütüncü, kurum amirleri, okul idarecileri, öğretmen, özel bireyler ile veliler katıldı.
