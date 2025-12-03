GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Kocaelispor Kupada turladı! Deplasmanda Karacabey’i 2-1 geçti

Kocaelispor Kupada turladı! Deplasmanda Karacabey’i 2-1 geçti

Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Kocaelispor, deplasmanda Karacabey Belediye Spor'u 2-1 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı.

Goller İlk Yarıda Geldi

Karşılaşmaya etkili başlayan Kocaelispor, 5. dakikada Furkan Gedik'le öne geçti. Yeşil-siyahlılar, 41. dakikada Ahmet Sagat'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi ekip ise 90+1'de Nejdet Nezir Bilin ile skoru 2-1'e getirdi ancak bu gol tur için yeterli olmadı.

Kocaelispor Grup Etabına Yükseldi

Alınan bu sonuçla Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabına yükselen takım oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

