GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,46
EURO
49,49
STERLİN
56,78
GRAM
5.816,31
ÇEYREK
9.565,37
YARIM ALTIN
19.035,52
CUMHURİYET ALTINI
37.950,63
DÜNYA Haberleri

Gazze’deki Şifa Hastanesinin bahçesine defnedilen cenazelerin nakline başlanacak

Gazze’deki Şifa Hastanesinin bahçesine defnedilen cenazelerin nakline başlanacak
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in yoğun saldırıları sırasında Şifa Hastanesinin bahçesinde defnedilenlerin cenazelerinin, sağlık kurumunun yeniden rehabilite edilmesi ve yıkılan bölümlere alternatif genişletmeler yapılması kapsamında, pazar günü nakledilmeye başlanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şifa Tıp Kompleksi yönetiminin "yıkılan binalar ve bölümlere alternatif olacak sahra genişletmeleri kurarak merkezdeki sağlık hizmetini yeniden düzenleme ve rehabilite etme" üzerinde çalıştığı belirtildi.

Bu çerçevede kompleksin bahçesinde defnedilmiş cenazelerin nakline 7 Aralık 2025'ten itibaren başlanacağını, ölenlerin yakınlarının hastane yönetimiyle iletişime geçmesi istenen açıklamada, "Bu tarihten sonra tüm cenazeler kimliği belirlenemeyen olarak kabul edilecek ve Deyr el-Belah mezarlığına nakledilecektir." denildi.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in soykırımı sırasında özellikle Gazze kentinin abluka altındaki bölgelerinde ve kuzey kesimdeki cenazeler, geçici ve toplu mezarlara gömülmüştü. Bu durum, insanların cenazelerini okul bahçelerine, hastanelere, sokaklara ve pazar yerlerine rastgele gömmesine yol açmıştı.

Şifa Hastanesi de İsrail'in saldırısı sırasında Filistinlilerin cenazelerini gömdükleri yerler arasındaydı.

Soykırım sırasında İsrail ordusu ilki Kasım 2023'te, ikincisi Mart 2024'te olmak üzere söz konusu hastaneye 2 kez baskın düzenledi. Bu baskınlar, hastanenin bazı binalarının ve bölümlerinin tamamen yıkılmasına ve yakılmasına neden oldu.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisine göre, sağlık ekipleri Mayıs 2024'te Şifa Hastanesi içinde bir toplu mezar keşfetti ve bu mezardan düzinelerce ceset çıkarıldı.

Söz konusu toplu mezarların "İsrail ordusunun Şifa'da gerçekleştirdiği soykırımın ve işlediği tarihi suçun bir parçası olduğu ve bu süreçte yaklaşık 400 kişinin infaz edildiği" kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER