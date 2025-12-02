GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Kuyumcuya gitti altın kolyeyi yuttu

Kuyumcuya gitti altın kolyeyi yuttu
Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde, kuyumcuda 33 bin 585 Yeni Zelanda doları değerindeki kolyeyi yutan şüpheli tutuklandı.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, polis yerel saatle 15.30 civarında Auckland'daki kuyumcudan ihbar aldı.

Olay yerine intikal eden ekipler, 32 yaşındaki şüphelinin 33 bin 585 Yeni Zelanda doları değerindeki kolyeyi yuttuğunu tespit etti.

Kolyeyi yutan şüpheli, polis tarafından hırsızlık iddiasıyla gözaltına alındı.

Bölge Mahkemesinde görülen duruşmanın ardından tutuklu yargılanmasına karar verilen şüphelinin, bir sonraki duruşmasının 8 Aralık'ta yapılması bekleniyor.

Kolyenin 18 ayar altından yapıldığı, 60 beyaz elmas ile 15 mavi safir ile süslendiği belirtildi. Kolyenin içindeki altın ahtapotun gözlerinin ise iki siyah elmas olduğu kaydedildi.

Yumurta şeklindeki yeşil renkli kolyenin etrafında değerli mücevherlerle kaplanmış çiçek motifleri, içerisinde ise ahtapot figürü yer alıyor.

Kaynak: AA

