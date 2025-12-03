Athletic Bilbao - Real Madrid Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?
3 Aralık Çarşamba akşamı futbolseverler, Avrupa’nın önde gelen liglerindeki kritik mücadeleleri takip etmek için yayın bilgilerini araştırıyor. İspanya La Liga’nın dev randevusu Athletic Bilbao - Real Madrid maçı da bu merak edilen karşılaşmaların başında geliyor. Peki, bu heyecan dolu maç nereden izlenecek?
Dünyanın en büyük liglerinden İspanya La Liga (İspanya 1. Futbol Ligi)'de zirve yarışını yakından ilgilendiren Athletic Bilbao - Real Madrid karşılaşması, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.
Hangi Kanal
Türkiye'de La Liga yayın haklarını elinde bulunduran S Sport Plus platformu üzerinden yayınlanacak olan mücadele, şifreli olarak izlenebilecek.
Tarih
3 Aralık 2025 Çarşamba 21.00
Maçı canlı izlemek isteyenlerin S Sport veya S Sport Plus platformlarında aktif bir üyeliğe sahip olması gerekmektedir.
Canlı Yayın Platformları Hakkında Bilgi
Avrupa kupaları ve büyük lig maçlarının yayınlandığı başlıca platformlar şunlardır:
beIN Sports
Genellikle Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi gibi organizasyonların ana yayıncısıdır ve izlemek için abonelik gerektirir.
S Sport
Premier Lig, La Liga ve diğer önemli spor içeriklerini yayınlamaktadır. Canlı yayınlar için S Sport veya S Sport Plus üyeliği gereklidir.
Spor Smart
Belirli lig ve turnuvaların yayınlandığı bir kanaldır ve ilgili platform üzerinden abonelikle izlenebilir.
Önemli Not:
