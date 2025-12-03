GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Galatasaray Daikin – Porto Voleybol Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

- Güncelleme Tarihi:

Galatasaray Daikin – Porto Voleybol Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?
CEV Cup Kadınlar heyecanı, Galatasaray Daikin ile Portekiz temsilcisi Porto’nun karşılaşmasıyla devam ediyor. Voleybolseverler, bu kritik müsabakanın yayın bilgilerini ve saatini merak ediyor.....

İşte sporseverlerin merak ettiği, Galatasaray Daikin – Porto maçının yayın saati ve platform detayları:

Maç Hangi Kanalda ve Saat Kaçta?
Galatasaray Daikin ile Porto arasında oynanacak CEV Cup Kadınlar karşılaşması, şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Yayın Kanalı
TRT Spor Yıldız

Maç Günü
3 Aralık Çarşamba (Bugün)

Başlama Saati
19.30

Maç Nerede Oynanacak?
Karşılaşma, İstanbul'daki voleybolun adresi olan Burhan Felek Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

TRT Spor Yıldız Nasıl İzlenir?
Müsabakayı canlı takip etmek isteyenler için TRT Spor Yıldız kanalına erişim bilgileri

Platform Kanal Numarası
Digiturk 87
Kablo TV 242
Tivibu 85
Turkcell TV+ 71
Vodafone TV 72

Kanal ayrıca Türksat uydusu üzerinden ve internet aracılığıyla da ücretsiz olarak yayın yapmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi

