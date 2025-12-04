Konya’da tehlikeli düşüş! Kritik seviye uyarısı geldi

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ), şehir merkezine su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarının tehlikeli seviyelere düştüğünü duyurdu. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mavi biterse, yeşil de biter” ifadeleri kullanılarak su tasarrufu çağrısı yapıldı.

ALTINAPA BARAJINDA DOLULUK SADECE %5

Paylaşıma göre, kent için önemli su kaynaklarından biri olan Altınapa Barajı'nda doluluk oranı yüzde 5'e kadar geriledi. Barajdaki su seviyesinin kritik eşiklere inmesi, önümüzdeki dönem için ciddi risk oluşturuyor.

BAĞBAŞI BARAJI %13 SEVİYESİNDE

Konya'nın bir diğer önemli içme suyu kaynağı olan Bağbaşı Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 13 olarak açıklandı.

KOSKİ, düşüşün devam etmesi halinde su yönetiminde ek tedbirlerin gündeme gelebileceğine dikkat çekti.

(Meltem Aslan)