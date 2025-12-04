81 ilde sahte ve kaçak içki operasyonu! 169 gözaltı
- Güncelleme Tarihi:
81 ilde dün “Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine” yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi, 169 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Bakan Yerlikaya NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, dün polis ekiplerince 81 ilde "alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine" yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlarda 119 bin 564 şişe ile 2 bin 792 litre kaçak/sahte alkollü içki, 48 bin 425 litre etil alkol, 874 alkol aroması ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 12 yasa dışı imalathanenin deşifre edildiği ve 169 şüpheli hakkında adli işlem uygulandığı bilgisini verdi.
Yerlikaya, "alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine" yönelik son 1 ayda yapılan operasyonlar hakkında da şu bilgileri paylaştı:
"Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımız koordinesinde, il emniyet müdürlükleri KOM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu son 1 aydır devam eden operasyonlarımızda 151 bin 800 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 91 bin 100 litre etil alkol ile 10 bin 448 litre kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirdik. 29 yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre ettik. 528 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”