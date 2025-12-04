GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da ağaca çarpan otomobilden fırlayan yolcu hayatını kaybetmişti! Kimliği belli oldu

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da ağaca çarpan otomobilden fırlayan yolcu hayatını kaybetmişti! Kimliği belli oldu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu.

Yoldan çıkarak ağaca çarptı!

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Selçuklu ilçesi İstanbul Çevre Yolunda 42 AIN 34 plakalı otomobil, sağ şeritten sollama yapmaya çalıştığı sırada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Otomobilden fırlayan yolcu kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralanırken 1 kişi de kaldırıldığı Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 

Araçta 4 kişi varmış

Kazanın ardından araçta toplam dört kişinin bulunduğu, bunlardan ikisinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kimliği belli oldu!

Kazada hayatını kaybeden kişinin Hatice Deveci olduğu öğrenildi. Ağır yaralanan yolcu Deveci tedavi altına alındığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü H.Ç.'nin ise ağır yaralı olarak Beyhekim Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

(Ali Asım Erdem)

