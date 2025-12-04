GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Öğrencileri tarafından alay edilen öğretmen: “Şikâyetçi değilim öğrencilerin okuldan uzaklaşmasını istemem’’

- Güncelleme Tarihi:

Öğrencileri tarafından alay edilen öğretmen: “Şikâyetçi değilim öğrencilerin okuldan uzaklaşmasını istemem’’
Ankara’da bazı öğrencilerin öğretmenleriyle alay ettikleri ve dersi sabote etmeye çalıştıkları anlar, sosyal medyada yayılınca büyük tepki çekti. Kolu kırılan öğretmenin ise şikayetçi olmadığı görüldü.

Ankara Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin öğretmene yaptığı skandal davranışlar gündemde. 

Öğrencilerin ders sırasında öğretmenlerine alaycı bir şekilde davranışlarda bulunduğu ve dersi bilerek sabote ettiği anlar, dün sosyal medyada gündeme geldi.

Yüzleri sansürlü bir şekilde sosyal medyada milyonlara ulaşan videoya büyük tepki yağdı. 

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLADI

Okul yönetimi, tepki çeken görüntülerle ilgili disiplin süreci başlattı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; öğrencilerin ders anlatımını sabote ettikleri ve saygısızca tavırlar sergiledikleri, öğretmenin ise öğrencileri sakinleştirmeye çalıştığı anlar yer aldı. 

KOLU KIRILDI, TEDAVİ ALTINA ALINDI

Öğrencilerin alay ettiği öğretmenin daha sonrasında kürsüden düşerek kolunun kırıldığı ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre; o öğretmen, öğrencilerinden şikayetçi olmadı. Hasta yatağında öğretmen, şöyle konuştu:

"ÖĞRETMENLİK FEDAKARLIK MESLEĞİDİR"

"Ben öğrencilerimden şikayetçi değilim. Hepsini çok seviyorum. Böyle bir olay yaşandığı için tabii üzgünüm. Öğrencilerimden böyle bir davranış beklemezdim.

Ama benim yüzümden hiçbir öğrencimin disiplin soruşturması geçirmesini, hele okuldan uzaklaştırılmasını istemem. Öğretmenlik fedakarlık mesleğidir."

 


 

Kaynak: Haber Merkezi

