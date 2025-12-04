GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Kontrolden çıkan araç evin duvarına çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil evin duvarına çarptı. Yaşanan trafik kazasında otomobilin sürücüsü yaralandı, eşi hayatını kaybetti.

Hasan Hüseyin Kazan idaresindeki otomobil, Sefa köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin duvarına çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Eşi hayatını kaybetti

Kazada yaralanan sürücü Hasan Hüseyin ile eşi Naziye Kazan, sağlık ekiplerince Hisarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Naziye Kazan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

