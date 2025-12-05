Huzur Vakti’nde “Mesneviden İnciler’’ hat sergisi misafirlerini bekliyor

Mevlana’nın 752’nci Vuslat Yıl Dönümü ve Türkiye–İran Kültür Yılı kapsamında hazırlanan “Huzur Vakti’nde Mesneviden İnciler Hat Sergisi”, 7 Aralık Pazar günü Karatay Kültür Merkezi’nde sanatseverleri ağırlayacak.

Karatay Belediyesi'nin bu kapsamda düzenlediği "Huzur Vakti'nde Mesneviden İnciler Hat Sergisi”, Mevlana'nın evrensel hoşgörü mesajlarını hat sanatının zarif diliyle geleceğe taşıyacak. Serginin küratörlüğünü Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Nihat Kağnıcı üstleniyor.

2025 Türkiye–İran Kültür Yılı etkinliklerine de katkı sunan sergi; iki kadim coğrafyanın ortak kültür, sanat ve medeniyet mirasını hat sanatıyla buluşturuyor. Mevlana'nın evrensel mesajlarını ve Mesnevi'den seçkin bölümleri hat sanatıyla yorumlayan sergi, yurt içi ve yurt dışından binlerce misafirin Konya'da buluştuğu bu özel haftaya anlam katacak.

HASAN KILCA TÜM VATANDAŞLARI DAVET ETTİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sergi programına ilişkin yaptığı değerlendirmede, düzenlenecek serginin hoşgörü, sevgi ve birlik anlayışını sanatın diliyle yansıtacağını belirterek tüm vatandaşları programa davet etti.

Başkan Kılca açıklamasında şunları söyledi; "Binlerce yıldır kültürün, sanatın, ilmin ve felsefenin beşiği olan Anadolu ve İran coğrafyası, Türkiye–İran Kültür Yılı vesilesiyle yeniden güçlü bir birliktelik sergilemektedir. Hz. Mevlana'nın 752'nci vuslat yıl dönümünde biz de Karatay Belediyesi olarak bu kadim mirasa ‘Mesneviden İnciler Hat Sergisi' ile katkı sunmak istedik. Bu kapsamda 7 Aralık'ta gerçekleştireceğimiz sergi programına tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum.”

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu