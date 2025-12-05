GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da kaçak sigara operasyonu: 5 gözaltı

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da kaçak sigara operasyonu: 5 gözaltı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında başarılı bir operasyona daha imza atıldı. 

Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 300 bin TL olan 30.300 paket kaçak sigara, 190 paket elektronik sigara kartuşu ve 170 adet elektronik sigara ele geçirdi.

Operasyon kapsamında H.A., M.Ç., F.K., A.T. ve E.D. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(Cumali Özer)

