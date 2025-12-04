Konya’da müstakil ev ile araç yandı!

Konya’nın Hüyük ilçesinde garajdaki araçta çıkan yangın bitişikteki eve sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, Hüyük ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede ikamet eden ve ailesiyle cenazeye gittiği öğrenilen M.G.'ye ait evin bahçesindeki garajda bulunan hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Olay yerine ekipler sevk edildi
Yükselen alevler kısa sürede garajın bitişiğindeki evin çatısına sıçradı. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araç kullanılamaz hale gelirken evde maddi hasar oluştu
Garajdaki araç vatandaşlarca boş araziye iterek götürülürken, evde çıkan yangına itfaiye müdahale etti. İtfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangında araç kullanılamaz hale gelirken, evde de maddi hasar oluştu.
