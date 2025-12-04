GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 04 Aralık 2025 Perşembe günü vefat eden 10 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

GÜLPERİ KARACAN

ORTAKARAVİRAN
08-11-1959

YAĞBASAN MEZARLIĞI

İSA YAŞAR

CİHANBEYLİ
14-11-1994

YAZIR MEZARLIĞI

AHİZAR TURHAN

ILGIN
26-11-1937

ÜÇLER MEZARLIĞI

MEHMET KAVAK

KONYA
23-03-1953

ÜÇLER MEZARLIĞI

MEHMET EMİN DADLI

HADİM
18-06-1951

ALİYENLER MEZARLIĞI

REMZİYE KÜÇÜKÇERÇİ

NEVŞEHİR
08-08-1933

MUSALLA MEZARLIĞI

ABDULLAH İLERİ

ERMENEK
15-04-1955

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

RABİA TÜRKMENOĞLU

AKÇAŞAR
05-02-1954

MUSALLA MEZARLIĞI

AHMET BÜYÜKCAM

KADINHANI
23-12-1954

ÜÇLER MEZARLIĞI

MAKBULE KOÇAK

SÖĞÜTÖZÜ
10-12-1938

HOCACİHAN MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

