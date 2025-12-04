Konya’da bugün vefat edenler

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
GÜLPERİ KARACAN
|
ORTAKARAVİRAN
|
YAĞBASAN MEZARLIĞI
|
İSA YAŞAR
|
CİHANBEYLİ
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
AHİZAR TURHAN
|
ILGIN
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
MEHMET KAVAK
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
MEHMET EMİN DADLI
|
HADİM
|
ALİYENLER MEZARLIĞI
|
REMZİYE KÜÇÜKÇERÇİ
|
NEVŞEHİR
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
ABDULLAH İLERİ
|
ERMENEK
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
RABİA TÜRKMENOĞLU
|
AKÇAŞAR
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
AHMET BÜYÜKCAM
|
KADINHANI
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
MAKBULE KOÇAK
|
SÖĞÜTÖZÜ
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96