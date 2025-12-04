GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Hadim belediyesi araç filosunu genişletiyor

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Hadim belediyesi araç filosunu genişletiyor

Hadim Belediyesi, ilçe genelinde yürütülen hizmetlerin daha hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülmesi amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda belediye envanterine 2 yeni kamyon daha eklendi. Kısa süre önce 1 kamyon ve 1 çöp aracını da filosuna dahil eden belediye, yeni takviyelerle birlikte altyapı, üstyapı, temizlik ve kırsal mahalle hizmetlerinde önemli bir ivme kazandı.

HİZMET KAPASİTESİ DAHA DA ARTIYOR

Hadim Belediye Başkanı Mehmet Çetiner, yapılan araç yatırımlarının ilçeye daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olduğunu vurguladı. Başkan Çetiner, "Hadim'imizin her köşesine daha hızlı, daha kaliteli ve kesintisiz hizmet ulaştırmak için araç ve ekipmanlarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. İlçemize kazandırdığımız yeni araçlarımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

YENİ ARAÇLAR ÇEŞİTLİ HİZMET ALANLARINDA KULLANILACAK

Belediye envanterine katılan yeni kamyonların özellikle yol bakım çalışmalarında, çevre düzenleme ve temizlik hizmetlerinde, ayrıca çeşitli taşıma faaliyetlerinde aktif olarak kullanılacağı belirtildi. Hadim Belediyesi, ilçenin her noktasına daha etkili bir hizmet sunmak amacıyla yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

 

Ali Asım Erdem)

