İfadesi kan dondurdu! 7 yaşındaki kardeşini demir askıyla döverek öldürdü

İstanbul’un Fatih ilçesinde üvey kardeşi Servet N’yi demir askıyla döverek öldüren Özbekistan uyruklu Mehrıbonu N, mahkemede, “Bu hatanın bedelinin bu kadar ağır olacağını bilemedim. Keşke kardeşim yaşasaydı da kendimi affettirme şansım olsaydı“ dedi. Üvey abla 10 hapis cezasına çarptırılıp tahliye edildi.

İstanbul Fatih'te 17 Kasım 2023'de 7 yaşındaki Servet N.'nin Özbekistan uyruklu annesi Nılufar N. ve üvey ablası Mehrıbonu N. (20) tarafından darbedilip ertesi gün yatağında hayatını kaybetmiş vaziyette bulunduğu iddiasına ilişkin dava, karara bağlandı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuklu sanık üvey abla Mehrıbonu N. ve tutuksuz sanık Nılufar N. hazır bulundu.

SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİ OLUNDU

Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakalığı avukatı ve sanık avukatlarının yanı sıra hayatını kaybeden Servet N. adına ‘temsil kayyımı' da katıldı. Duruşmada söz alan temsil kayyımı, Servet N. adına sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

"ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR BU VİCDAN AZABIYLA YAŞAYACAĞIM"

Sanık Mehrıbonu N. savunmasında, yaşanan olay nedeniyle çok pişman olduğunu belirterek, "Maktul benim kardeşimdir, aramızda hiçbir husumet yoktu. Bu olayın derin üzüntüsünü yaşamaktayım. Olayların bu noktaya geleceğini tahmin edemedim. Ömrümün sonuna kadar vicdan azabıyla yaşayacağım." dedi.

"ÇOK PİŞMANIM, BEDELİNİN BU KADAR AĞIR OLACAĞINI BİLEMEDİM"

Daha sonra sanıklara son sözleri soruldu. Sanık Nılufar N. bir diyeceğinin olmadığını belirtirken, Mehrıbonu N. ise "Bilerek ve isteyerek kardeşimin ölümüne neden olmadım. Çok pişmanım, bu hatanın bedelinin bu kadar ağır olacağını bilemedim. Keşke kardeşim yaşasaydı da kendimi affettirme şansım olsaydı." ifadelerini kullandı.

10 YIL HAPİS CEZASI VE TAHLİYESİNE HÜKMEDİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehrıbonu N.'yi ‘kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alan heyet, tahliyesine karar verdi. Mahkeme, sanık Nılufar N.'nin ise aynı suçtan beraatine hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay günü 7 yaşındaki Servet N.'nin odada yerde bulunan yatak üzerinde hareketsiz yatar vaziyette olduğu,

çocuk üzerinde yapılan ilk kontrollerde, vücudunun görünen kısımlarında yara ve morlukların olduğu ve hayatını kaybetmiş vaziyette bulunduğu anlatıldı.

"DEMİR ASKIYLA SIRTINA VE BACAKLARINI VURDUM"

7 yaşındaki Servet'in üvey ablası Mehrıbonu N.'nin ifadesine yer verilen iddianamede, olay günü duştan çıktığında Servet'in üzerinde tişört, altında ise hiçbir şey olmadan 5 yaşındaki kardeşi Melek'e yaklaşıp sarıldığını görmesi üzerine sinirlenerek demir askı ile Servet'in sırtına ve bacaklarına vurduğunu, bunun üzerine kardeşinin bayıldığını, ayılması için yüzüne su çarptığını söylediği aktarıldı.

Şüphelinin ifadesinin devamında, kendisine gelen kardeşi Servet'e su verdiğini ancak içmediğini, yüzünde beyazlıklar oluştuğunu, daha sonra renginin solduğunu, bir süre sonra da annesinin eve geldiğini, annesine kardeşinin darbedildiğini anlattığını söylediği kaydedildi. Şüpheli Mehrıbonu'nun kardeşi Servet'in yaptıklarını annesine anlatması üzerine annesinin de sinirlenerek Servet'e birkaç tokat attığını, darbettikten sonra annesinin Servet'e bir şeyler yedirmek için zorladığını ancak Servet'in yediği şeyleri geri kustuğunu, sonrasında ise uyuduğunu, ertesi gün uyandığında kardeşinin yatakta hareketsiz yattığını gördüğünü ve geçmiş rahatsızlıkları nedeniyle ölmüş olabileceğini söylediği aktarıldı.

VÜCUDUNDAKİ TRAMVALAR İLE ÖLÜM NEDENİ ARASINDA BAĞ VAR

Şüpheli anne Nılufar N.'nin ise ifadesinde, eve geldiğinde durumu dinleyip kızı Mehrıbonu'ya tokat attığını, Servet'i darbetmediğini söylediği belirtildi. Adli Tıp Kurumu otopsi raporuna göre ise çocuğun maruz kalmış olduğu genel beden travması ile ölümü arasında bağ bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli anne ve ablanın eylemleri neticesinde yaralanan Servet'in ertesi gün vefat ettiği, şüphelilerin kastının öldürmeye yönelik olduğuna dair somut bir tespitin yapılamadığı belirtildi. Hazırlanan iddianamede şüpheli Mehrıbonu N. ve Nılufar N.'nin ‘kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak' suçundan 8'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

