Konya’da gece yarısı dehşeti! Kurt sürüsü sokakta eşeği parçaladı: O anlar kamerada

Edinilen bilgiye göre, Kadınhanı ilçesi Örnekköy Mahallesi sakinleri sokakta bir hayvanın parçalandığını fark etmesi üzerine güvenlik kameralarını inceledi.
Sokakta kurtlar eşeğe saldırdı
Mahalle sakinleri inceledikleri görüntülerde, yerleşim yerine gece saatlerinde kurt sürüsünün geldiğini tespit etti. Görüntülerde, sokakta gezen aç kurtların, fark ettikleri eşeği saldırarak parçaladıkları görülüyor.
Mahalle sakinleri, vatandaşları kurtların saldırılarına karşı dikkatli olmaları noktasında uyarıda bulundu.
Kaynak: İHA