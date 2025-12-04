GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da gece yarısı dehşeti! Kurt sürüsü sokakta eşeği parçaladı: O anlar kamerada

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da gece yarısı dehşeti! Kurt sürüsü sokakta eşeği parçaladı: O anlar kamerada
Konya’nın Kadınhanı ilçesinde yerleşim yerine gelen kurt sürüsü, sokakta dolaşan eşeğe saldırarak parçaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kadınhanı ilçesi Örnekköy Mahallesi sakinleri sokakta bir hayvanın parçalandığını fark etmesi üzerine güvenlik kameralarını inceledi.

Sokakta kurtlar eşeğe saldırdı

Mahalle sakinleri inceledikleri görüntülerde, yerleşim yerine gece saatlerinde kurt sürüsünün geldiğini tespit etti. Görüntülerde, sokakta gezen aç kurtların, fark ettikleri eşeği saldırarak parçaladıkları görülüyor.

Mahalle sakinleri, vatandaşları kurtların saldırılarına karşı dikkatli olmaları noktasında uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA

