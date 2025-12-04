GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Türkiye üç kritik zirveye ev sahipliği yapacak

Türkiye, 2026 yılında NATO, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvelerine ev sahipliği yapacak.

Son yıllarda hem bölgesinde hem de küresel diplomasi sahnesinde aktif rol üstlenen Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere sorunlu birçok bölge ve konuda arabuluculuk girişimlerini, insani diplomasi adımlarını ve çok taraflı iş birliği mekanizmalarını etkin biçimde kullanıyor.

Söz konusu diplomatik gücünü uluslararası zirvelere ev sahipliği yaparak artırmak isteyen Türkiye, gelecek yıl uluslararası üç büyük zirveye ev sahipliği yapacak.

Bu kapsamda, COP31 Zirvesi İstanbul'da, ana konferans etkinliklerinin ise Antalya'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. NATO Zirvesi ise temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye, etkin bir konumda bulunduğu Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13'üncü zirvesine de 2026'da ev sahipliği yapacak.

Söz konusu uluslararası zirveler, Türkiye'nin küresel diplomasiye yön veren ülkeler arasındaki konumunu güçlendirmesi açısından büyük önem taşıyacak.

COP31 Zirvesi'nde gündemi Türkiye belirleyecek

COP30, kasım ayında Brezilya'nın ev sahipliğinde iklim değişikliğiyle mücadelede "yeşil sanayileşme" gündemiyle düzenlenmişti.

196 ülkenin liderinin katılmasının beklendiği COP31 Zirvesi'nde Türkiye, gündemi belirleyecek ve bunun yürütülmesinden sorumlu olacak.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuncusu haziran ayında Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenmiş, zirvede üye ülkelerin savunma artırılması hedefi ele alınmıştı.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın Devlet Başkanları 12. Zirvesi ise Azerbaycan'ın Gebele şehrinde ekim ayında "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla yapılmıştı.

Kaynak: AA

