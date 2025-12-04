GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da otomobil ile SUV tipi araç çarpıştı: 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

Konya’da otomobil ile SUV tipi araç çarpıştı: 1 yaralı
Konya’nın Karapınar ilçesinde otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Nasrettin Hoca Caddesi ile Tevfik Fikret Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, S.Y.'nin kullandığı 42 BEV 210 plakalı otomobil, Tevfik Fikret Caddesi'nde seyir halindeyken, E.Ö. idaresindeki 42 AIV 277 plakalı SUV tipi araç ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücü S.Y. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.Y. yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

