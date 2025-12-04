Kulu’da özel bireyin bir günlük askerlik sevinci

Konya’nın Kulu ilçesinde özel birey Faruk Metin için Kulu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından anlamlı bir tören düzenlendi. “Temsili Askerlik ve Yemin Töreni” kapsamında Metin, bir günlüğüne askerlik heyecanı ve gururunu yaşadı.
Törene; Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, İlçe Jandarma Komutanı Metehan Osman Hasdemir, AK Parti Kulu İlçe Başkanı Adil Görgülü, MHP İlçe Başkanı Abdurrahman Çağlayan, ilçe protokolü, Jandarma personeli, Metin'in ailesi ve yakınları katıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından özel birey 41 yaşındaki Faruk Metin, Türk bayrağına ve silaha el basarak asker yeminini etti. Törende Metin'e üniforması giydirilerek unutulmaz bir an yaşatıldı.
Kaymakam Canpolat, askerlik gururunu yaşayan Faruk Metin'e "Terhis ve Başarı Belgesi” takdim ederek kendisini ve ailesini tebrik etti.
Kaymakam Canpolat konuşmasında, "Bu özel günde emeği geçen tüm komutanlarımıza, personelimize, katılım sağlayan ailemize ve yakınlarına teşekkür ederiz.” ifadelerini kullanarak programın önemini vurguladı.
