Konya’da özel bireyler ve aileleri için özel buluşma

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram, Karatay ve Selçuklu belediyeleri iş birliğiyle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel bireyler ve aileleri bir araya geldi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen program 80'ler ve 90'lar dönemine ait Nostaljik Şarkılar ile Özel Gençler Bando Takımı'nın konseri ile başladı. Ardından Dolappare Kur'an Kursu işitme engelli kursiyerlerinin sessiz Kur'an okuması ve Konya İl Müftüsü Ali Öge'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Programda konuşan Anadolu Kartalları Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Kudret Şen, kulüp olarak 2025 yılında elde ettikleri başarılardan bahsederek, desteklerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı, "Sokaklarımız, kaldırımlarımız düzgün bir hale geldi. Otobüslerimiz binilir bir hale geldi. Bugün bizleri bir araya getiren Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Meram Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Melih Güçlü, Meram Belediyesi olarak yılın 365 günü özel gereksinimli bireylere sahip çıkmak için çalıştıklarını vurgulayarak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü en içten duygularıyla kutladığını söyledi.

"YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARLA TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLUYORUZ”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Birlik ve beraberlik içerisinde Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde ‘Engelsiz Konya' hedefine adım adım yaklaştık. Şu anda yaptığımız çalışmalarla elhamdüllillah Türkiye'ye örnek oluyoruz. Konya'da ulaşımda engelsiz şehir, Konya'da parklarda, binalarda engelsiz şehir olma yolunda çok ciddi mesafeler aldık. Hamdolsun Karatay Belediyesi olarak Türkiye'nin en büyük ve en modern engelsiz yaşam merkezini şehrimize kazandırdık. 3 Aralık Gününüzü tebrik ediyorum” değerlendirmesini yaptı.

"ZİHİNLERİMİZDE BULUNAN ENGELLERİ ORTADAN KALDIRIYORUZ”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, hep birlikte engelleri ortadan kaldırmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Son dönemde hem devletimizin yaptığı çalışmalar hem de yerel yönetimlerimizin yaptığı çalışmalarla, sivil toplum örgütlerimizle de birlikte hem fiziki anlamda şehirlerimizde bulunan engelleri ortadan kaldırıyoruz hem de zihinlerimizde bulunan engelleri ortadan kaldırıyoruz. Bu engelleri kaldırdıkça da aslında engelli diye tanımladığımız kardeşlerimizin ne kadar becerikli, ne kadar başarılı olduklarını görüyoruz” diye konuştu.

"KONYA BÜYÜKŞEHİR OLARAK BU VİZYONU ŞEHRİMİZDE KARARLILIKLA UYGULAMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, "Bu kadim şehir sahip olduğu değerleri sadece taşlarda ve sokaklarda değil, insanın yüreğinde yaşatır” diyerek şöyle konuştu:

"Sahip olduğumuz bu derin anlayış, dayanışmanın en güzel örneklerini sergilememize ve farklılıklarımızı zenginlik olarak görmemize vesile olur. Bizler de Konya Büyükşehir olarak bu vizyonu şehrimizde kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz. Hayatın koyduğu engelleri kaldırmak, kardeşlerimizin yolunu açmak ve onların güvenliğini oluşturacak bir şehir için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sizler azminizle, iradenizle ve güçlü duruşunuzla hepimize ilham oluyor, hayatı kendi gayretlerinizle güzelleştiriyorsunuz. Tüm dezavantajlı kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum.”

"BİR ŞEHRİN MEDENİYET SEVİYESİ EN KIRILGAN KESİMLERİNİ NASIL KORUDUĞU VE NASIL GÜÇLENDİRDİĞİYLE ÖLÇÜLÜR”

Konya Valisi İbrahim Akın ise, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen anlamlı program vesilesiyle engelli bireylerle ve aileleriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında görünür olması ve potansiyellerini ortaya koyması bir haktır ve devlet olarak bu hakkı desteklemek bizim de en önemli görevlerimizdendir. Nitekim bir şehrin medeniyet seviyesi en kırılgan kesimlerini nasıl koruduğu ve nasıl güçlendirdiğiyle ölçülür. Bu anlamlı günde engelleri aşma iradesiyle bizlere ilham veren tüm engelli kardeşlerimize, onların yanında yılmadan duran kıymetli ailelerine, bu alanda özveriyle çalışan tüm kurumlarımıza ve gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum. Tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyor, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhumuzun daim olmasını diliyorum” açıklamalarını yaptı.

Program öncesinde Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından fuaye alanına kurulan; karaoke etkinliği, basketbol oyunu, işaretin sesi oyunu, dokun tahmin et oyunu, dokunsal sayı eşleştirme gibi oyun alanlarında özel bireyler kendileri için hazırlanan akşamın keyfini çıkardı.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu