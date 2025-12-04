İHH Konya şubesinden katarakt farkındalık etkinliği
İHH Konya Şubesi, 3 Aralık Engelliler Günü kapsamında katarakt bilincini artırmak ve mazlum coğrafyalarda katarakt ameliyatına ihtiyaç duyan hastalara destek olmak amacıyla Kayalık Park’ta ve Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde açtığı stantlarla farkındalık etkinliği düzenledi.
Etkinlikte kurulan parkurlarla, ziyaretçilerin katarakt hastalarının günlük hayatta yaşadığı zorlukları tecrübe etmelerine imkân sundu.
Katarakt gözlüğü kullanılarak geçilmesi istenen parkur, katılımcılara bulanık görüş, düşük ışık algısı ve kısıtlı görüş açısı gibi sorunları doğrudan deneyimleme fırsatı tanıdı. Böylece her adımda sadece görme engeline değil, aynı zamanda bu hastalıkla mücadele eden insanların güçlü yaşam mücadelesine dair daha derin bir farkındalık oluştu.
Gün boyunca özellikle çocuk ve gençlerin standa yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. Minikler, oyun tadında deneyimledikleri bu parkurda hem eğlendi hem de önemli bir sağlık sorununu yakından tanıma fırsatı buldu.
Katarakt nedeniyle görme kaybı yaşayan binlerce insanın yeniden ışığa kavuşabilmesi için sürdürülen bu farkındalık faaliyetlerine destek vermek isteyenler, İHH Konya Şubesi'yle iletişime geçebilirler.
