Konya’da su altyapısı yenileniyor! 14 kilometre uzunluğunda
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Sarayönü ilçesinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen Merkez Depo İniş Hattı İçme Suyu Islah Projesi kapsamında önemli bir ilerleme kaydetti. Proje genelinde toplam 14 kilometrelik içme suyu hattını ıslah etmeyi planlayan KOSKİ şu ana kadar 6.5 kilometrelik kısmını tamamladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Sarayönü ilçesinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla başlattığı kapsamlı ıslah çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Merkez Depo İniş Hattı İçme Suyu Islah Projesi kapsamında 14 kilometre uzunluğunda şebeke yenilemesi yapacak olan KOSKİ, merkeze içme suyu ileten ana güzergâhın önemli bir bölümünü oluşturan 6,5 kilometrelik depo iniş hattına 250 milimetre çapında polietilen boru döşedi.
KOSKİ, uzun ömürlü ve basınca dayanıklı malzeme kullanımıyla yenilediği hatta, hem dayanıklılığı artırdı hem de su iletiminde yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçti.
Proje tamamlandığında, Sarayönü'nün içme suyu dağıtım ağında su kayıp-kaçaklarının azaltılması, iletim verimliliğinin artırılması ve vatandaşlara daha stabil basınçta su ulaştırılması sağlanmış olacak. Ayrıca, yeni boru hattı yapısı ile bölgede olası arızalara daha hızlı müdahale edilebilecek, işletme maliyetleri düşecek ve suyun kesintisiz ulaştırılmasına katkı sunulacak.
