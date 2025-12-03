MasterChef’te Son Ceket Sahibini Buldu! 3 Aralık Gecesi Kim Kazandı?
MasterChef Türkiye’de final kapısı aralandı ve beyaz ceket mücadeleleri büyük bir heyecanla devam etti. 3 Aralık Çarşamba akşamı yarışmacılar, bal ve zencefil temalı yaratıcı tabaklarla son beyaz ceketi almak için tezgâh başına geçti.
Ömür Akkor'un konuk jüri olduğu gecede, yarışmacıların hazırladığı zorlu ve yaratıcı tabaklar ana jüri (Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna) tarafından titizlikle değerlendirildi. Gecenin sonunda en yüksek puanı alarak büyük prestijin ve finale giden yolun anahtarı olan dördüncü beyaz ceketi kazanan isim açıklandı.
Dördüncü Beyaz Ceket'in Sahibi Kim Oldu?
Verilen bilgilere göre, 3 Aralık akşamı oynanan zorlu oyunların ve jüri değerlendirmelerinin ardından;
Dördüncü şef ceketini kazanan isim, şu an için açıklanmış bir isim değildir. Dördüncü şef ceketi açıklandığında bilgilendirme güncellenecektir.
Şu Ana Kadar Beyaz Ceketi Kazanan İsimler
Finale yükselme başarısını gösteren ve şef ceketini giyen ilk üç yarışmacı şöyle sıralanmıştır:
Çağatay (İlk Ceket)
Sezer (İkinci Ceket)
Özkan (Üçüncü Ceket)
MasterChef Jürileri Kimler
MasterChef Türkiye 2024 sezonunda jüri koltuğunda yer alan şefler:
