Prens 4. Sezon Ne Zaman Başlayacak? İşte Dizinin Geleceği Hakkındaki Tahminler!

BluTV’de büyük bir hayran kitlesi edinen ve üçüncü sezonunu 27 Haziran 2025’te tamamlayan “Prens“ dizisinin hayranları, absürt mizahın ve politik hicvin dördüncü sezonu için geri sayıma başladı.

Dizinin yapımcıları ve yayın platformu henüz dördüncü sezon için net bir tarih duyurmadı. Ancak önceki sezonların üretim süreci ve popülerlik göz önüne alındığında, genel beklenti şu aralığa odaklanmış durumda:

En Gerçekçi Tahmin: 2026 Yılının İlk Yarısı veya Yaz Ayları

Sony'nin konsol lansmanlarında olduğu gibi, Prens'in de hazırlık süreci (senaryo, çekim, post-prodüksiyon) yaklaşık 8 ila 10 ay sürdüğü için, 2026 yılı, yeni sezonun gelmesi beklenen en mantıklı zaman dilimi olarak öne çıkıyor.

Dizinin Devam Kararını Etkileyen Faktörler



Prens ekibinin yeni sezona sıcak baktığı ve hikâye evreninin genişlemeye açık olduğu yönündeki sinyaller, beklentiyi artırıyor:

Yüksek İlgi ve Talep: Üçüncü sezonun rekor izlenme oranları ve sosyal medyadaki viral etkisi, dördüncü sezonun kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.

Yapım Ekibinin Açıklamaları: Daha önceki beyanlarda, hikâyenin devam etme potansiyeli olduğu ve ekibin yeni sezona sıcak baktığı vurgulanmıştı.

Kapanmayan Hikaye: Üçüncü sezon finalinin birçok soru işareti bırakması, izleyiciyi doğal olarak devam sezonuna yönlendiriyor.

Yapım Sürecinde Neler Oluyor?



Prens gibi detaylı kostüm ve dönem atmosferi gerektiren yapımların hazırlanması uzun sürer. Kulislerde senaryo çalışmalarının başlamış olabileceği konuşuluyor. Yapımcıların, karakter gelişimini ve dizinin ana damarı olan politik hiciv unsurlarını yeni dönemde nasıl şekillendireceği merakla bekleniyor.

Resmi duyuru yapıldığı anda çıkış tarihi ve diğer detaylar netleşecektir. Şimdilik hayranların yapabileceği tek şey beklemek.

Kaynak: Haber Merkezi