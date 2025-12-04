GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,48
EURO
49,47
STERLİN
56,81
GRAM
5.816,37
ÇEYREK
9.565,46
YARIM ALTIN
19.035,72
CUMHURİYET ALTINI
37.951,01
KONYA Haberleri

11. Anadolu Medya Ödülleri Açıklandı

- Güncelleme Tarihi:

11. Anadolu Medya Ödülleri Açıklandı
Türkiye Basın Federasyonu, 11. Anadolu Medya Ödülleri’nin sahiplerini düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. TÜBAF Genel Başkanı Sinan Burhan ile Başkan Yardımcıları Hasan Yavuz Bakır ve Çetin Altan, ödül alan isimleri kamuoyuna açıkladı.

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) tarafından her yıl geleneksel olarak verilen Anadolu Medya Ödülleri'nin kazananları düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Bu yıl 11'incisi düzenlenen ödüllerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleri takdim etmesi bekleniyor.

Türkiye Basın Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, gazeteci yazarlardan oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda yerel ve ulusal medyada ödüle layık görülen isim ve kuruluşlar belirlendi.

Ödül alan isimler duyuruldu

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, ödül alan isimleri duyurdu.

Basın toplantısında konuşan Genel Başkan Burhan, "Bu yıl 11. Anadolu Medya Ödülleri'ni düzenliyoruz. Daha önce Anadolu Yayıncılar Derneği olarak emek verdik, ardından Anadolu Basın Federasyonu'nu kurduk. Son olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve İçişleri Bakanlığı onayı ile ‘Türkiye' ismini alarak Türkiye Basın Federasyonu olduk” ifadelerini kullandı.

Sinan Burhan: Jüri üyelerimiz alanında deneyimli ve saygın isimler

Bu yılın ödül süreciyle ilgili bilgi veren Burhan, medya sektöründe çok kıymetli emekleri olan isimlerin ve kuruluşların titizlikle belirlendiğini vurguladı. Burhan, "Bu organizasyonda jüri üyelerimiz vardı. Ödül sahiplerini biz değil, jürimiz tespit etti” dedi. Jüri üyelerinin de deneyimli ve alanında saygın isimlerden oluştuğunu belirten Burhan, "Sayın Murat Yancı, Nermin Yurteri, Yavuz Donat, Mustafa Çelik ve Hüseyin Likoğlu gibi mesleğin duayenlerinden oluşan bir jüri ile çalıştık” şeklinde konuştu.

Ödül töreninin planlamasına da değinen Burhan, "Kısmet olursa ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensip buyurması halinde, ödülleri Cumhurbaşkanımızın katılımıyla takdim etmeyi arzu ediyoruz. Son 5 yılda düzenlediğimiz ödül törenlerine Sayın Cumhurbaşkanımız katıldı ve hürmet gösterdi. İnşallah bu yıl da böyle bir fırsat olur” ifadelerini kullandı.
Burhan, törenin ayrıntılarının ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını belirterek konuşmasını tamamladı.

Toplantıda ödüllerin hangi kategorilerde ve kimlere verildiği açıklanarak programın detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Ödül kategorileri ve kazananların isimler

1-Yılın Kanalı                                                                        TRT Kürdi

2- Yılın Ankara Temsilcisi                                                      Mustafa Pala Ülke TV

3-Yılın Fikir Adamı                                                                 Sadık Albayrak

4-Yılın Diplomasi Muhabiri                                                    Yunus Paksoy CNNTÜRK

5-Yılın Kültür Kanalı                                                               TVNET

6-Yılın Moderatörü                                                                 Cem Açıkgöz Bengi Türk tv

7-Yılın Ekonomi Kanalı                                                          Blomberg tv

8-Yılın Gazete Genel Yayın Yönetmeni                                 Özay Şendir Milliyet Gazetesi

9-Yılın TV Yöneticisi                                                               Deniz Gürel Tv100

10-Yılın Yayın Koordinatörü                                                    Yeliz Tercanlı Beyaz Tv

11-Yılın Köşe Yazarı                                                                Akif Bülbül Türkiye Gazetesi

12-Yılın Vefa Ödülü                                                                 Gazzete- Filistinli ve Türk Gazeteciler

13-Yılın Dizisi                                                                          Uzak Şehir Kanal D

14- Yılın Savunma Dergisi                                                      SAVTEK Yusuf Alabarda

15-Yılın Muhabiri                                                                     Osman Terkan NTV

16- Yılın Yerel tv Genel Yayın Yönetmeni                               Funda Altaş Şimşit- Altas Tv

17- Yılın Programı                                                                   MasterChef Türkiye TV 8

18- Yılın Dijital İçerik üreticisi                                                  Cansu Canan Özgen

19-Yılın İnternet Haber Sitesi                                                  Haberler.com

20- Yılın yorumcusu                                                                Melik Yiğitel Türk Medya Ankara Temsilcisi

21-Yılın Yerel Radyosu                                                           Keskin FM

22- Yılın Yerel TV Ana haber spikeri                                       Bilgehan Atay- Kanal 3

23- Yılın Yerel Gazetesi                                                          HalıKent Gazetesi- Türk Basının Nene Hatunu Esma Erdem Anısına

24-Yılın Ekonomi Yazarı                                                         Faruk Erdem Sabah Gazetesi

25- Yılın Genel Yayın Yönetmeni                                           Abdulhalik Çimen A Haber

26- Yılın Haber Spikeri                                                           Fatih Çimen TRT Haber

Ödül jürisi
Yavuz Donat- Sabah Gazetesi
Murat Yancı- CNN Türk
Nermin Yurteri- NTV
Mustafa Çelik- Kanal 7/ Ülke TV
Hüseyin Lİkoğlu- Yeni Şafak Gazetesi

Kaynak: Millet Haber Ajansı

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER