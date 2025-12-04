GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da özel bireyin bir günlük askerlik heyecanı

Güncelleme Tarihi:

Konya’da özel bireyin bir günlük askerlik heyecanı
Konya’nın Kulu ilçesinde gerçekleştirilen temsili askerlik uygulamasında engelli birey bir günlük askerlik heyecanı yaşadı.

Kulu ilçesinde, askerlik hizmetini yapamayan özel birey 41 yaşındaki Faruk Metin için "Temsili Askerlik ve Yemin Töreni" düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Özel birey Faruk Metin, Türk bayrağına ve silaha el basarak askerlik yemini etti.

Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, yemin töreninin ardından Faruk Metin'e başarı belgesi takdim ederek kendisini ve ailesini tebrik etti.

Programa, İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, İlçe Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, ilçe protokolü, aile bireyleri ve yakınlar katıldı.

Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

