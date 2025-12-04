Konya’da feci kaza: Çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti!
Konya’nın Ereğli ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Kaza, Ereğli ilçesi Yunus Mahallesi'nde, Feriha Ferhat Koyuncuoğlu Ortaokulu civarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, C.A. idaresindeki Ereğli Belediyesine ait çöp kamyonu, 60 yaşındaki Peyman Çetinkaya'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Çetinkaya için hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.
Hastanede Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Peyman Çetinkaya, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
