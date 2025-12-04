Konya’nın simgesel ikizleri

Konya’da şehir merkezinin batısında, ufku selamlayan birbirinin hemen hemen aynısı iki tepe bulunuyor. Büyük ve Küçük Kevele (Gevale) tepeleri…

Konya'da şehir merkezinin batısında, ufku selamlayan birbirinin hemen hemen aynısı iki tepe bulunuyor. Büyük ve Küçük Kevele (Gevale) tepeleri… Yörede daha çok Takkeli Dağ adıyla bilinen bu silüet, hem coğrafyanın hem tarihin sessiz tanığı olarak yüzyıllardır kendilerine verilen ilahi görevi ifa ediyor. "Yeryüzüne onları sarsmasın diye sağlam dağlar yerleştirdik; kolayca yollarını bulabilsinler diye orada vadiler, yollar açtık.” (Enbiya 31)

Takkeli Dağ, Konya şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunuyor. Bizans kaynaklarında Caballa (Kaballa) adıyla geçen bu zirve, Anadolu'nun fethinden sonra Kevele - Gevale olarak anılmaya başlandı. Zirve bölümü takkeyi andırdığı içi n gümümüzde Takkeli Dağ olarak bilinen tepe 1643 metre yüksekliğinde. Roma ve Selçuklu döneminde dış gözetleme merkezi ve ileri karakol olarak değerlendirilen dağın tepesinde garnizon amaçlı bir kale bulunuyor. Günümüzde Gevale Kalesinde kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Burası turizme kazandırılacak günleri bekliyor. Kaleye ulaşımın ise teleferikle sağlanması düşünülüyor.

İkizlerden daha yüksek olanı ise 1710 metrelik bir rakıma sahip. Büyük Gevale adı verilen dağın Sille'ye uzaklığı 3.5 km.

Konya'nın kadim silüetini oluşturan bu iki tepe, hem coğrafyanın hem de kültürel mirasın güçlü hafızaları olarak olup biten, geçip giden her şeye şahit oluyorlar.

