KONYA Haberleri

Konya yolunda otomobil bariyerlere çarptı! 2 yaralı

- Güncelleme Tarihi:

Konya yolunda otomobil bariyerlere çarptı! 2 yaralı
Ankara-Niğde otoyolu, Kulu gişelerinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara - Niğde otoyolu, Kulu Gişeleri Çıkışı, Konya-Kırıkkale yol ayrımında D. G. yönetimindeki otomobil seyir halindeyken havanın yoğun sisli olması sebebiyle bariyerlere çarptı.

2 kişi yaralandı

Kazada sürücü D.G. ile otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan eşi F. G. yaralandı. 

Olay yerine ekipler sevk edildi

İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Bölge Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

(Ertan Özkök)

Kaynak: Haber Merkezi

