Adliye–Şehir Hastanesi–Stadyum Tramvay Hattı’nda son durum ne?
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Adliye-Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı birinci etabında çalışmalara hızla devam ettiklerini belirterek, hattın geçtiği Aslım Caddesi’nde asfalt yenileme çalışması başlattıklarını söyledi. Trafiği hızla açmak için aynı anda üç asfalt serim aracıyla asfalt yenileme çalışması yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, çalışmaların iki gün içinde tamamlanacağını söyledi.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Adliye-Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı'nın birinci etabında çalışmalar hızla ilerliyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim, Konya merkezde ulaşım altyapısını güçlendirmek, trafiği rahatlatmak ve vatandaşların konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yoğun şekilde çalıştıklarını ifade etti.
Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Adliye-Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı birinci etabında çalışmaları tamamlamak için gayret ettiklerini kaydeden Başkan Altay, "Tramvay Hattı inşaatımızda çalışmaların tamamlandığı alanlarda asfaltı yeniliyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz Aslım Caddesi'nde trafiği hızla açmak için aynı anda üç adet asfalt serim aracıyla bölgenin asfaltlama işlemini gerçekleştiriyor. Asfalt çalışmalarını iki gün içinde tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.
Başkan Altay, Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı'nın ikinci etabında da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın çalışmalara devam ettiğini, hat tamamlandığında Konya'nın şehir içi ulaşım açısından çok önemli bir yatırıma kavuşacağını dile getirdi.
