GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,46
EURO
49,45
STERLİN
56,79
GRAM
5.819,11
ÇEYREK
9.569,96
YARIM ALTIN
19.044,68
CUMHURİYET ALTINI
37.968,88
GÜNCEL Haberleri

Adli emanette ikinci soygun! Bu kez adres Adalar

Adli emanette ikinci soygun! Bu kez adres Adalar
İstanbul Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı’na ait Suç Eşyası ve Emanet Deposu’nda yapılan denetimde 12 adet silahın kayıp olduğu belirlendi. Silahların yerinde olmadığının tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında silahları çaldığı belirlenen zabıt katibi tutuklandı. 9 silah ise bulunamadı.

İstanbul Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait Suç Eşyası ve Emanet Deposu'nda yapılan rutin denetimlerde 12 adet silahın kayıp olduğu belirlendi. Eksikliği tespit edilen silahların, İstanbul Bölge Polis Kriminal Laboratuvarı'nda incelemede mi olduğuna ilişkin yazı gönderildi. Kayıp silahlardan 3'ünün yeniden incelemeye alındığı ortaya çıktı.

Bu silahlardan ikisinin 2 Ekim 2023'te Emanet İşlemleri Bürosunda Zabıt katibi olarak görev yapan "U.E." isimli kişinin üzerinden temin edildiği, bir diğerinin ise terör ve örgütlü suçlar kapsamında yürütülen bir soruşturma sırasında şüpheli başka bir şahsın ikametinde bulunduğu öğrenildi.

SİLAHLARI SATTIĞI BELİRLENDİ

Yapılan araştırmada U.E.'nin, daha önce Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet İşlemleri Bürosu'nda zabıt katibi olarak görev yaptığı ve halen aynı başsavcılık bünyesinde çalışmaya devam ettiği tespit edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Zabıt Katibi U.E., görevli olduğu dönemde gözetimi ve sorumluluğu altında bulunan silahları usulsüz şekilde emanet dışına çıkardığı iddiasıyla 26 Kasım'da gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kayıp silahlar bulunamadı

Emanetten silahları usulsüz şekilde çıkardığı ve sattığı tespit edilen zabıt katibi U.E.'nin ikametinde yapılan aramada kayıp 9 silah ise bulunamadı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın genişletilerek sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER