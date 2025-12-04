Konya’daki korkunç cinayette YENİ GELİŞME! 7 yaşındaki oğlunun gözü önünde vuruldu

Konya’nın Hüyük ilçesinde darp edildikten sonra 7 yaşındaki oğlunun gözleri önünde silahla vurularak öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi. 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Çamlıca Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, mahallede oturan çiftçilikle uğraşan 38 yaşındaki Mahmut Vurulmaz, 7 yaşındaki oğlu ile birlikte üç tekerli elektrikli bisikletle tarladan evine dönerken, aralarında husumet bulunan ve kendilerini takip ettiği öne sürülen bir otomobil tarafından çarpıldı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten savrulan baba-oğul yaralandı. Ardından otomobillerinden inen 3 kişi, küçük çocuğun gözleri önünde Mahmut Vurulmaz'ı darp etmeye başladı. Daha sonra zanlılardan biri yanında bulunan tabancayı ateşlemesi sonrası Mahmut Vurulmaz, ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak Hüyük Devlet Hastanesi'ne götürülen Mahmut Vurulmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mahmut Vurulmaz'ın cansız bedeni otopsi için Konya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

3 şüpheli tutuklandı

Cinayet sonrası olayın faillerini yakalamak için harekete geçen Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Olayda hayatını kaybeden kişinin yakını olduğu öğrenilen M.Y. A.Y. ve E.Y.'yi olayda kullanılan tabanca ile birlikte gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlılar, Beyşehir Adliyesine sevk edildi. 3 zanlı geniş güvenlik önlemleriyle adliye binasına alındı. ‘Kasten öldürme' suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 28 yaşındaki M.Y. ile olaya iştirak ettikleri ileri sürülerek kardeşleri E.Y. ve A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahmut Vurulmaz toprağa verildi

Öte yandan, Adli Tıp Kurumu morgunda işlemleri tamamlanan Mahmut Vurulmaz'ın cenazesi Çamlıca Mahallesine getirildi daha sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye Hüyük Kaymakamı Ebrar Evsen, Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, aile fertleri, mahalle sakinleri katıldı.

