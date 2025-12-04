GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,51
EURO
49,47
STERLİN
56,85
GRAM
5.846,64
ÇEYREK
9.615,20
YARIM ALTIN
19.134,88
CUMHURİYET ALTINI
38.148,74
DÜNYA Haberleri

Katil İsrail askerleri Batı Şeria’da 12 yaşında bir çocuğu başından vurdu

Katil İsrail askerleri Batı Şeria’da 12 yaşında bir çocuğu başından vurdu
Katil İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Kalkilya kentinde 12 yaşındaki bir çocuğu başından vurdu.

İsrail güçleri sabahtan bu yana Kalkilya kentine yönelik baskınlarını sürdürüyor.

Başta Kefr Saba olmak üzere birçok mahalleyi kapsayan baskında evlerde arama yapan askerler, gerçek ve plastik mermilerle de Filistinlilere ateş açtı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, baskın sırasında 12 yaşındaki bir çocuğun başından gerçek mermiyle vurulduğu, hastaneye kaldırıldığı ancak durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER