GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,48
EURO
49,47
STERLİN
56,81
GRAM
5.816,37
ÇEYREK
9.565,46
YARIM ALTIN
19.035,72
CUMHURİYET ALTINI
37.951,01
DÜNYA Haberleri

Trump: Gazze’de ikinci aşama çok yakında gerçekleşecek

Trump: Gazze’de ikinci aşama çok yakında gerçekleşecek
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki ateşkes sürecinin devam ettiğini belirterek, “ikinci aşamanın çok yakında gerçekleşeceğini“ söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Gazze'de ikinci aşamaya ne zaman geçileceği yönündeki bir soruya, sürecin ilerlediğini vurgulayarak, "İkinci aşama çok yakında gerçekleşecek" yanıtını verdi.

ABD Başkanı ayrıca, Gazze'de ve Orta Doğu'da barışın olduğunu ve bu sürece 59 ülkenin destek verdiğini ifade ederek, bunun önemli bir uluslararası destek olduğunu kaydetti.

Öte yandan Trump, neyi kastettiğini net olarak ifade etmeden, bölgede patlayan bir bombanın "yaralılara ve bazı kişilerin ölmesine" sebep olduğunu belirtti ancak detaya girmedi.

70 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, ABD desteğiyle 8 Ekim 2023'te Gazze'de geniş çaplı bir saldırı başlatmıştı. Bu saldırılarda 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yaklaşık 171 bin kişi yaralandı.

10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının çatışmaları durdurması beklenirken İsrail, anlaşmayı her gün ihlal ediyor. Saldırılar sonucu yüzlerce Filistinli öldü ve yaralandı.

İsrail, ayrıca yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin felaket koşullarında yaşadığı Gazze'ye yeterli gıda ve ilaç girişini engellemeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER