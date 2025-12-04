“Geçmişten Geleceğe Yerel Yönetim Vizyonu“ toplantısı Konya’da birlik mesajı verdi

Kulu’da birlik, beraberlik ve ortak akıl anlayışını güçlendirmek amacıyla düzenlenen “Geçmişten Geleceğe Yerel Yönetim Vizyonu” toplantısı, geniş katılımı ve güçlü mesajlarıyla dikkat çekti.

AK Parti Kulu İlçe Başkanı Adil Görgülü tarafından organize edilen toplantı, ilçedeki siyasi uyum ve ortak hedef vurgusuyla örnek bir buluşma oldu.







Toplantıya ev sahipliği yapan AK Parti Kulu İlçe Başkanı Adil Görgülü, sergilediği vizyoner duruş, kapsayıcı yaklaşım ve tüm kesimleri bir araya getiren liderliğiyle öne çıktı. Göreve geldiği günden bu yana Kulu'da ortak çalışma kültürünü geliştirmeyi, tecrübenin geleceğe aktarılmasını sağlamayı ve ilçenin tüm dinamiklerini kucaklayan bir yönetim anlayışı oluşturmayı hedefleyen Görgülü, bu toplantıyla bu vizyonun önemli bir adımını daha attı.







Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, geçmiş dönem belediye başkanları, belde belediye başkanları ve ilçe başkanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantı, "ortak akıl” vurgusunun güçlü şekilde hissedildiği bir platforma dönüştü. Siyasi tecrübenin paylaşılması, geçmişten gelen birikimin geleceğe yön vermesi ve ilçede uyum kültürünün pekiştirilmesi, toplantının ana başlıklarını oluşturdu.







Konuşmasında Kulu'nun geleceğine ilişkin kararlılık mesajları veren Adil Görgülü,"Kulu'da her kesimin sözü değerlidir. Birlik oldukça güçleniriz. Tecrübeyle yeniliği buluşturarak ilçemize daha güzel bir gelecek hazırlamak için hep birlikte çalışacağız.” ifadeleriyle takdir topladı.







Toplantıya katılan tüm başkanlara teşekkür eden Görgülü, Kulu'nun kalkınması için dayanışma, istişare ve ortak vizyonla yol yürümeye devam edeceklerini belirtti.

Kulu'da siyasetin farklı dönemlerde görev almış isimlerini bir araya getiren bu anlamlı buluşma, ilçede birlik ruhunun güçlendiği, geleceğe dair umutların tazelendiği bir organizasyon olarak kayıtlara geçti.



(Ertan Özkök)

Kaynak: Haber Merkezi