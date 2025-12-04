GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Büyükçekmece Adliye soygununu Yenidoğan soruşturması savcısı Yavuz Engin tespit etti

Büyükçekmece Adliye soygununu Yenidoğan soruşturması savcısı Yavuz Engin tespit etti
Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu’nda yaşanan soygunun Yenidoğan Soruşturması savcısı Yavuz Engin, sürpriz denetimiyle ortaya çıktığı anlaşıldı. Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı’nın avukatı, soygunun zanlılarından Kemal D.’nin avukatlığını üstlendi.

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'nda yaşanan soygununda yaklaşık 147 milyon TL değerinde 25 kilgoram altın, 50 kilogram gümüş çalınmıştı. Olayla ilgili Emanet Bürosu çalışanları Erdal T. ve Kemal D. hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan araştırmada, Erdal T.'nin eşi Esma T. ve çocuklarıyla 19 Kasım 2025'te saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu belirlendi. Şüpheli Kemal D. ise gözaltına alındı.

Soruşturmayla ilgili ilginç detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Yenidoğan Soruşturması Savcı Yavuz Engin'in, sorumluluğunda bulunan Adli Emanet Bürosu'nda sürpriz bir denetim yaptığı ve soygunun bu şekilde fark edildiği öğrenildi. Zanlıların Kasım ayında Adli Emanet Bürosu'nda 3-18 Kasım tarihlerinde yapılan rutin sevkiyat işleminin yoğunluğundan faydalandıkları, bu şekilde dikkat çekmeden market arabasıyla altın ve gümüşü adliyeden çıkarttıkları belirlendi.

Edinilen bilgilere göre soyguncular, Emanet Bürosu'ndaki bir sonraki rutin denetimin 15 Ocak'ta yapılacağını ve bu tarihe kadar güvenlik kamera kayıtlarının zaman aşımına uğrayarak silineceğini hesap ederek hareket etti. Adli Emanet bürosundaki sevkiyatın yoğunluğundan yararlanan zanlılar, kasada bulunan altın ve gümüşü çaldı. Ancak Savcı Yavuz Engin'in rutin dışı yaptığı sürpriz denetim, tüm planı bozdu.

Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'nın avukatı, soygun zanlısının avukatlığını üstlendi

Olayla ilgili gözaltına Adli Emanet Bürosu sorumlusu Kemal D., bugün Asayiş Şube Müdürlüğü'nün işlemlerinin ardından, görev yaptığı Büyükçekmece Adliyesi'ne bu kez sanık olarak sevk edildi. Gözaltına alınan Kemal D.'nin avukatlığını, Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'nın avukatı Aydın Matar üstlendiği öğrenildi. Zanlıları Kemal D. ve Erdal T.'nin birlikte çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

