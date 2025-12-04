Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye turizmde lig atladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) tarafından düzenlenen “Anadolu Sohbetleri” programında gazetecilerle bir araya gelerek Türkiye’nin turizm vizyonu, kültürel yatırımları ve dizi-film sektörüne yönelik yeni teşvik modelini anlattı.

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) tarafından düzenlenen "Anadolu Sohbetleri” programında gazetecilerle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizmde kalite odaklı yeni bir döneme geçtiğini belirterek: "Türkiye turizmde lig atladı; artık rakip değil, örnek gösterilen ülkeyiz” dedi.

Turizmde 6 yılda 50 yıllık dönüşüm

Göreve geldiklerinde turizmin dağınık bir yapıda olduğunu belirten Bakan Ersoy, Turizm Geliştirme Ajansı (TGA)'nın kurulmasının sektörde kırılma noktası olduğunu söyledi.

Hedef: Yüksek Gelirli Turist – Gecelik 130 Dolar Gelir

Ersoy, Türkiye'nin artık ucuz turizm destinasyonu algısını geride bıraktığını belirterek yeni hedefi açıkladı: "Kişi başı gecelik gelir hedefimiz 130 dolar. Bu artık hedef değil, zorunluluk.”

Türkiye'nin gastronomi, kültürel miras, sağlık turizmi ve sanat etkinliklerindeki çeşitliliğinin gelir odaklı modele büyük avantaj sağladığını belirten Ersoy: İstanbul'un 330'dan fazla noktaya direkt uçuş sunan bir dünya merkezi haline geldiğini, Havacılık kapasitesinin Türkiye turizminin en stratejik gücü olduğunu ifade etti.

Papa'nın Türkiye Ziyareti: "Barış Diplomasisi Açısından Güçlü Bir Fırsattı”

Papa'nın Türkiye ziyaretini değerlendiren Ersoy, sürecin son derece sıcak ve verimli geçtiğini söyledi. "Papa'nın mesajları Türkiye'nin barış yaklaşımıyla örtüştü. Ziyaret çok olumlu geçti.”

Ziyarete ilişkin sosyal medya yorumlarının ise "doğal karşılanabileceğini” ancak konunun polemikleştirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Dizi ve Film Sektörüne Yeni Teşvik Modeli Geliyor

Türk dizilerinin uluslararası başarılarına değinen Ersoy: Netflix'in en çok izlenen 10 yapımından 4'ünün Türkiye'den çıktığını, Türk dizilerinin global pazarda artık stratejik bir güç olduğunu belirtti. Yeni dönemde yalnızca turizme ve kültür tanıtımına ölçülebilir katkı sağlayan projelere destek verileceğini duyurdu: "Artık ölçülebilir katkı istiyoruz. Teşvik modeli, senaryo aşamasından itibaren uygulanacak.”

Kültür Yolu Festivalleri 2025'te 70 İl, 2028'de 81 İlde

Türkiye'nin en büyük kültür projesi haline gelen Kültür Yolu Festivalleri'nin büyüme hedeflerini açıklayan Bakan Ersoy, bugün 16 ilde gerçekleştirilen festivalin, 2025'te 70 ilde, 2028'de ise 81 ilde uygulanacağını belirtti.

Arkeoloji ve Müzecilikte Türkiye'nin En Büyük Hamlesi

Türkiye'de 750'den fazla arkeolog, restoratör ve uzmanın sahada aktif çalıştığını vurgulayan Ersoy: Taş Tepeler, Göbeklitepe, Efes, Laodikya, Perge, Karain Mağarası gibi alanlarda dünya ölçeğinde projeler yürütüldüğünü belirtti.

Turizm Meslek Yasası Yolda

Turizm çalışanlarına yönelik Meslek Yasası hakkında soruları yanıtlayan Ersoy: "Son aşamadayız. Sektörle birlikte hazırlıyoruz. Turizmin kalite standardını kalıcı hale getirecek.”

"Türkiye Artık Model İhraç Eden Bir Ülke”

Toplantıyı genel bir değerlendirmeyle kapatan Ersoy: "Türkiye artık sadece hedef ülke değil, model ihraç eden ülke. Turizmde ve kültürde kalıcı dönüşümü başardık” diyerek yeni dönemin Türkiye açısından stratejik bir sıçrama olduğunu vurguladı.

