Konya’da silah temizlerken kendini vuran genç yaşamını yitirdi
Olay, Ereğli ilçesinin kırsal mahallelerinden Kutören'e bağlı Karaağıl Yaylası'nda gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Onur Karkın, kendisine ait tabancayı temizlediği sırada talihsiz bir kaza yaşadı. Tabancanın kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan Karkın için hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi.
Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Karkın'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı genci hızla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede hemen tedavi altına alınan Onur Karkın, doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
