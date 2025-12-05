Konya’da 3,5 saatte 4 milyon toplandı!

Konya Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada DMD kas hastası Toprak Kağan Selvi'nin tedavisine destek amacıyla gerçekleştirilen Instagram canlı yayınının büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Bayındır, yayına Beyşehir Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Akbıyık, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Muhlis Bülbül ve Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Memduh Göner ile birlikte katıldığını ifade etti.

3,5 SAATLİK YAYINDA 4 MİLYON TL'Yİ AŞAN BAĞIŞ TOPLANDI

Başkan Bayındır, yaklaşık 3,5 saat süren yayında Beyşehirlilerin adeta hayırda yarıştığını ve 4 milyon TL'nin üzerinde bağış toplandığını açıkladı. Programın moderatörlüğünü yapan Pınar Koç'a, yayına evlerinden katılan Toprak Kağan'ın annesi Nigar Selvi ile babası Alparslan Selvi'ye teşekkür etti.

"BEYŞEHİR YİNE GÖNLÜNÜN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERDİ”

Bayındır, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Toprak Kağanımız için Beyşehir yine gönlünün büyüklüğünü gösterdi. Bu dayanışma; Beyşehir'in ne kadar merhametli, ne kadar duyarlı ve ne kadar büyük bir aile olduğunu bir kez daha göstermiştir. Evladımız Toprak Kağan'ın tedavi sürecine bugüne kadar destek olan, dua eden, katkı veren tüm gönül dostlarıma kalpten teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte Toprak Kağanımızı sağlığına kavuşturacağız. Allah hepinizden razı olsun.”

(Meltem Aslan)