KONYA Haberleri

Konyalı polis memuru hayatını kaybetti!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

Güncelleme Tarihi:

Konyalı polis memuru hayatını kaybetti!

İstanbul'un Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetler Büro Amirliğinde görev yapan, Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Karabağ nüfusuna kayıtlı Polis Memuru İsmail Yaşar, 31 yaşındaydı.

AĞIR YARALI BULUNDU 

2 Aralık 2025 Salı günü saat 09.30 sıralarında, görev yaptığı emniyet müdürlüğünün otoparkında yanında silahıyla birlikte ağır yaralı halde bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hızla hastaneye kaldırıldı.

GENÇ POLİS YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Polis Memuru İsmail Yaşar hayatını kaybetti.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ 

Yaşar'ın cenazesi dün ikindi namazına müteakip dualarla toprağa verildi.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği, yayımladığı mesajda baş sağlığı diledi.

Açıklamada, merhum İsmail Yaşar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve emniyet camiasına başsağlığı dileğinde bulunularak, "Allah taksiratını affetsin” ifadelerine yer verildi.

(Meltem Aslan)

