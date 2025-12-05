GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,44
EURO
49,39
STERLİN
56,74
GRAM
5.835,65
ÇEYREK
9.597,14
YARIM ALTIN
19.098,87
CUMHURİYET ALTINI
38.076,93
KONYA Haberleri

Hazreti Mevlana’yı Anma ve Şeb-i Arus Törenleri başlıyor

Hazreti Mevlana’yı Anma ve Şeb-i Arus Törenleri başlıyor
Hazreti Mevlana’nın “düğün gecesi“ olarak ifade ettiği Hakk’a vuslatının 752. yılı anma etkinlikleri 7-17 Aralık’ta gerçekleştirilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların iş birliğiyle düzenlenen Hazreti Mevlana'yı Anma Törenleri, bu yıl da dünyanın dört bir yanından binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. 11 gün sürecek etkinlikler boyunca sema mukabelelerinden panellere, atölye çalışmalarından konserlere kadar pek çok farklı program sanat ve tasavvuf severlerle buluşacak.

Resmi takvim 7-17 Aralık tarihlerini kapsasa da manevi yolculuk 6 Aralık'ta başlayacak. Törenlerin açılışı, Hazreti Mevlana'nın annesi Mümine Hatun'un Karaman'daki Aktekke Camisi'nde bulunan kabri başında düzenlenecek "Mader-i Mevlana" etkinliği ile yapılacak.

UNESCO mirası sema törenleri ve zengin içerik

UNESCO tarafından 2008 yılında "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi"ne alınan ve Mevlevilik kültürünün en önemli simgesi olan Sema Mukabelesi, etkinliklerin merkezinde yer alacak. Ziyaretçiler, günün erken saatlerinden itibaren başlayacak olan Mesnevi sohbetleri, konferanslar ve sergilerle Mevlevi yaşam biçimini ve tasavvufun özünü yakından tanıma fırsatı bulacak.

Bu yılki programda çocuklar ve sanata dair özel başlıklar da dikkat çekiyor. Minik misafirler için Mesnevi'den seçilen hikayelerin anlatılacağı özel etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca programın en müstesna bölümlerinden biri, yakın zamanda hayatını kaybeden Türk müziğinin efsane ismi, "Kutbu'n-Nayi" merhum Niyazi Sayın anısına gerçekleştirilecek olan "ney meşki" etkinliği olacak.

Rami Kütüphanesi'nde tarihi sergi

Şeb-i Arus etkinliklerinin İstanbul ayağında ise Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan çok özel bir sergi yer alacak. Alanındaki en kapsamlı çalışma olan "Müzehhep Mesneviler Sergisi" ile 70 adet tezhip sanatıyla süslenmiş Mesnevi nüshası, Aralık ayında Rami Kütüphanesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Bu sergi, Mesnevi'nin 7 asrı aşan yolculuğuna ışık tutacak.

Mevlana'nın öğretilerinin ve felsefesinin tüm dünyaya tanıtılması amacıyla hazırlanan özel filmler ve tanıtım çalışmalarıyla, bu "Düğün Gecesi"nin coşkusunun yaklaşık 200 ülkede hissedilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER