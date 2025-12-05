Mavi yüzgeçli orkinos kotası 3 bin 95 tona yükseldi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu (ICCAT) Toplantısı’nda, Türkiye’nin mavi yüzgeçli orkinos kotasının yaklaşık yüzde 20 artarak 2 bin 600 tondan 3 bin 95 tona yükseldiğini bildirdi.
Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin bilgi verdi.
Balıkçılık sektöründe uluslararası bir başarı daha elde edildiğini belirten Yumaklı, ICCAT'ın yıllık olağan toplantısının, mavi yüzgeçli orkinos başta olmak üzere pek çok türde yönetim planlarının ele alındığı yoğun müzakerelerle tamamlandığını ifade etti.
Yumaklı, Türkiye'nin etkin temsili ve kararlı diplomasisi sayesinde, mavi yüzgeçli orkinos kotasının yaklaşık yüzde 20 artarak 2 bin 600 tondan 3 bin 95 tona yükseldiğini aktararak, "Bu kazanımla balıkçılık sektörümüz yıllık 400 milyon lirayı aşkın ilave gelir elde edecek, Türkiye'nin uluslararası su ürünleri piyasasındaki güçlü konumu daha da pekişecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”