GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,44
EURO
49,39
STERLİN
56,74
GRAM
5.835,65
ÇEYREK
9.597,14
YARIM ALTIN
19.098,87
CUMHURİYET ALTINI
38.076,93
EKONOMİ Haberleri

Eski elektrik sayaçları 2028’e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilecek

Eski elektrik sayaçları 2028’e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilecek
EPDK’nın yeni düzenlemesiyle, uzaktan haberleşme özelliği bulunmayan mevcut sayaçlar kademeli olarak yenilenecek ve akıllı sayaç geçişi 2028’e kadar tüm kullanım noktalarında tamamlanacak.

EPDK'nin "Akıllı Sayaç Sistemlerinin Yaygınlaştırılmasına ve Kullanımına İlişkin Usul ve Esasları" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ilk kez sayaç tesis edilecek yerlerde ortak sayaç panosunun bulunması ve sayaç panosunda 4 adet ve üzerinde sayaç olması gereken durumlarda, Akıllı Sayaç PRO ile haberleşme irtibatı sağlanan Akıllı Sayaç EKO şeklinde sayaçlar tesis edilecek.

Önceki yıl tüketimi veya yıl içerisindeki tüketimi 10 megavatsaatin üzerinde olan kullanım yerlerindeki uzaktan haberleşme özelliği olmayan mevcut sayaçlar, dağıtım şirketi tarafından akıllı sayaç PRO ile değiştirilecek. Bu madde kapsamında değiştirilen sayaçların, değiştirilmesi gereken tüm sayaçlara oranı, 1 Ocak 2027 tarihine kadar yüzde 70, 1 Ocak 2028 tarihine kadar yüzde 100 olacak şekilde, tedarikçisini seçen kullanıcılara öncelik verilerek ve yüksek tüketimli kullanıcılardan başlamak üzere dağıtım şirketi tarafından sayaçların değişimi tamamlanacak.

Elektrik dağıtım şirketi, uzaktan haberleşme özellikli sayaçların, tesis edildiği tarihten itibaren uzaktan haberleşme durumunu izlemekle ve haberleşme problemlerini tarih ve zaman bazlı olarak kayıt altına almakla yükümlü olacak.

Akıllı sayaç verileri, dağıtıcı tarafından kullanıcı erişimi için belirlenen veri formatında EPİAŞ'a iletilecek.

Düzenleme, 1 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER